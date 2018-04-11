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منظمة الحصة العالمية تطالب بالتدخل الفورى لإنقاذ دوما السورية

الحياة السياسية

منظمة الصحة العالمية
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منظمة الصحة العالمية

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أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا تطالب فيه بالدخول إلى مدينة دوما  السورية  وذلك من أجل التدخل الفورى لإنقاذ الأهالى فى القرية من احتمالية تعرضهم  لهجوم وغازات كيميائية.

وقالت المنظمة وفق ما نقلته وكالة  فرنس برس الفرنسية إنها تيد توفير الرعاية الواجبة إلى كل الضحايا بلا استثناء إلى جانب تقييم الأوضاع الصحية وتوفير الرعابة الشاملة لأى مصاب فضلاً عن إفادتها بأن هناك حوالى  500 مريض جاءوا إلى منشآت صحية سورية محلية  وقد بدت عليهم علامات وأعراض تتسق مع آثار التعرض لمواد سامة.

وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن الحادث يحمل علامات ضربة أمرت بها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

 كما أن الأسد تعرض للوم في هجمات سابقة من قبل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ومحققين في جرائم الحرب تابعين للأمم المتحدة وبناء عليه هددت الولايات المتحدة برد  فورى  على الهجوم، وقالت روسيا إن واشنطن تتخذ من الهجوم ذريعة لمهاجمة حليفاتها سوريا.

وطالبت الدولة السورية بالأمس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى إرسال فريق من مفتشيها إلى دوما للتحقيق فيما ردت المنظمة إن الفريق يستعد للتوجه إلى المنطقة في وقت قريب، مطالبة الحكومة بتوفير الترتيبات اللازمة له لإنجاز المهمة دون عوائق.


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