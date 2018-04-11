» بالصور.. هاني شاكر يفتح مقهى باسم أشهر أغانيه

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نشرت صفحة تحمل اسم الفنان هاني شاكر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور تجمع   شاكر بزملائه الفنانين، الذين يديرون أعمالاً أخرى، ليفتتح مطعمًا جديدًا في القاهرة، الذي  يحمل اسم "علّي الضحكاية" وهى أحد أشهر أغاني شاكر الملقب بأمير الغناء العربي.

وقد نشر المقهى والمطعم الذي يتخذ من شارع شهاب المهندسين في خان يونس موقعًا له، صورًا ومقاطع فيديو عديدة لافتتاح المطعم.

كما ظهر تصميم المطعم في العديد من الصور، والذي تميز بصور لفنانين من العالم العربي تزيّن جدرانه، مثل جورج وسّوف، وصابر الرباعي، وإليسا، ووائل جسّار، ونانسي عجرم.

وتذكر صفحة المطعم والمقهى أيضًا، أن "علّي الضحكاية" يعتبر أكبر مقهى في منطقته، بالإضافة إلى الإشارة له أيضًا، كـ"بيت فنانين مصر".


 ووفقاً لصفحة المطعم على فيسبوك، فمن المقرر أن يقدم المطعم أطباقاً عالمية.


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