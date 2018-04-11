برلماني: السيسى حريص على توفير فرص عمل للشباب

11 أبريل 2018 - 02:34 م

أكد النائب محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لتمكينهم من تولي مناصب قيادية في الدولة.

وأضاف "الدويك"، في تصريحات صحفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم، عبر المشروعات التي تدشنها الدولة في كل أرجاء مصر" لافتًا إلى أن الشباب هم الطاقة والأمل في مستقبل أفضل لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته طلاب جامعة جنوب الوادي من كليات الحقوق والآداب ، حفل تخرجهم بقاعة نادي قضاة قنا.