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" كلنا معاك": دمج الأحزاب خطوة مهمة

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الدكتور محمد منظور رئيس جمعية "من أجل مصر"
الدكتور محمد منظور رئيس جمعية "من أجل مصر"

أمينة عبد العال

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قال الدكتور محمد منظور رئيس جمعية "من أجل مصر" والمُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، إن مقترح دمج الأحزاب السياسية في مصر ما هى إلا فكرة مُبدعة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي عقد في الشهور القليلة الماضية حين أكد أن الأحزاب كثيرة ولابد من دمجها لزيادة قدرة كفاءة عملها.

وأضاف منظور في تصريحات صحفية أن مصر بها ما لا يقل عن 104 أحزاب مُشهر على أساس قانوني والأغلبية ليس لها أي تأثير على الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال مُؤكدًا أن أغلب دول العالم لا يتواجد بها أكثر من 5 أحزاب ما بين مؤيدين ومُعارضين ومن يمثلون تيار الوسط مُشيرًا إلى أن خطوة دمج الأحزاب ستتم وفقًا لتقارب أيديولوجيات كل حزب على حسب نهجه السياسي ولن تتم بعشوائية.

كما أكد رئيس جمعية "من أجل مصر" أن دمج الأحزاب السياسية ستساهم بكل تأكيد في إحياء العملية السياسية وتمثل نقلة نوعية مهمة في مستقبل الحياة السياسية في مصر.


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