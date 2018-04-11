قورة: تقرير بلومبرج يؤكد أن إنجاز الملف الاقتصادى يحسب للرئيس

11 أبريل 2018 - 03:04 م

قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية إن الإنجاز الذى تحقق فى الملف الاقتصادى يحسب للرئيس السيسى وحده مشيرًا إلى أنه غامر بشعبيته وواجه الأزمة الاقتصادية التى لحقت بالدولة خلال يناير 2011 .

وأكد قورة في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصرى بدأ فى جنى ثمار الإصلاحات التى انطلقت فى نوفمبر 2016، والتى شملت تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب وخفض الدعم على الطاقة.

وأضاف قورة أن البورصة المصرية باتت أحد أفضل البورصات أداء فى العالم بحسب تقرير مؤسسة بلومبرج وأن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية يمهد الطريق لمزيد من التغييرات المالية.

وأضاف مساعد رئيس الوفد أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة المصرية ساهمت في وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح بعدما عانى لسنوات طويلة خاصة بعد ثورة 25 يناير ووصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أقل من 15 مليار دولار.

وتابع قورة "في الفترة الأخيرة، زاد الاحتياطي النقدي ويكاد يتعدى الـ40 مليار دولار حاليًا وهذا رقم غير مسبوقة وهناك بنية تحتية جديدة وهو ما يمهد لنقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة".