» أوغلو: بات من الضروري إبعاد الأسد

11 أبريل 2018 - 04:22 م

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه بات من الضروري إبعاد نظام الأسد عن هرم السلطة في سوريا.

وأضاف "أوغلو"، في كلمة ألقاها جاويش أوغلو خلال ندوة نظمها وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية (سيتا)، لمناقشة تقرير أعده الوقف حول "الإسلاموفوبيا في أوروبا"، أن نظام بشار الأسد لم يستخدم الأسلحة الكيميائية لأول مرة، بل قتل قرابة مليون شخص باستخدام أسلحة تقليدية وأخرى محرمة دوليا.

وتابع بحسب وكالة "الأناضول" ـ أن "هذا الشخص (بشار الأسد) قتل نحو مليون مواطن سوري بواسطة الأسلحة التقليدية والأسلحة الكيميائية، ويجب تنحيته عن سلطة البلاد بسرعة، والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي".

وتعليقا على الضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا، قال جاويش أوغلو: "سننتظر ونرى ما إن كانت الضربة ستنفذ أم لا".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لمواجهة صواريخها.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير التركي إلى تصريح نظيره الروسي سيرجي لافروف، حول وجوب تسليم أنقرة عفرين للنظام السوري، قائلا: "علينا أن نعلم ما هي الأسباب التي دفعت لافروف إلى الإدلاء بهذا التصريح، فتركيا بدأت عملية غصن الزيتون بالتنسيق مع روسيا".

وأوضح جاويش أوغلو أن الجزء الأول من أهداف "غصن الزيتون" يتمثل في القضاء على الإرهابيين، ومن ثم توفير العودة الآمنة لسكان المنطقة إلى ديارهم.

وشدد على أن تركيا لا تطمع باقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، وأنها تدافع عن وحدة أراضي هذا البلد أكثر من أي دولة أخرى.

وعن ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، أشار جاويش أوغلو أن انتشار هذه الظاهرة في الدول الأوروبية يحزن تركيا، لافتا إلى أن التيارات المتطرفة والمعادية للإسلام والأجانب في أوروبا في ازدياد مطرد.

وأكد أن المهاجرين والمسلمين والأجانب لا يتسببون في ضعف الاقتصاد كما تدعي بعض الدول الغربية، بل يساهمون في إنعاش اقتصادات الدول التي يتواجدون فيها.