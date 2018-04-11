  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
البحرية الأمريكية - أرشيفية

بالصور.. القوات الأمريكية تصل حدود سوريا

توفيق الحكيم

كيف رد توفيق الحكيم على كاتب سب النبي؟

خليفة حفتر

حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

الهيروين المضبوط

ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

كاس العالم

حقيقة إذاعة «المونديال» على التليفزيون الأرضي

بشار الأسد

«الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا

حادث تحطم الطائرة الجزائرية

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

صورة الخبر

بعد هزيمته.. «جوارديولا» يشتكي محمد صلاح

هجوم كيميائى في سوريا

500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"

أرشيفية

السعودية تسقط طائرة للحوثيين

حقوقي: تفعيل الخدمة المدنية بديلًا عن الحبس للغارمات

الحياة السياسية

المحامي عمرو عبدالسلام
عبدالسلام

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

كشف حقيقة تهرب المطرب رامي صبري من الخدمة العسكرية

#

أسرة ضحية كوبري ستانلي تفجر مفاجأة

#

رئيس فنزويلا لـ"ترامب": "صبري أوشك على النفاد"

#

السيسي: العلاقات الدبلوماسية مع السعودية استراتيجية

الداخلية

السجون

الأموال

الخدمة المدنية

الغارمات

طالب المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، باستبدال عقوبة الحبس البسيط بالنسبة للمحكوم عليهن من الغارمات؛ بسبب القضايا التي اتهمن فيها وصدرت ضدهن أحكام بالحبس بسبب استدانتهن لتجهيز بناتهن للزواج وعجزهن عن تسديد تلك الديون وهن كثر وبالآلاف.

وأكد "عبد السلام"، أن النص القانوني بالفعل موجود في قانون العقوبات إلا أنه لم يطبق حتي الآن، حيث إن الرئيس المؤقت عدلي منصور قد سبق له وأن أصدر قرارًا بقانون لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية  وقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، والتي تنص على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية: المادة (18/2) من قانون العقوبات: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وتنص المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وتنص المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

وأشار  "عبد السلام"، إلى أن استبدال عقوبة الحبس المخفف بالأعمال المدنية  بالنسبة للغارمات قد يسهم في إنقاذ آلاف الأسر المصرية من التفكك والانهيار ويحمي المرأة من ويلات السجن وشروره التي قد يؤدي بتحويلهن  من مواطنات شريفات إلى مجرمات حقيقيات في بعض الأحيان بسبب مخالطتهن لأرباب السوابق والمسجلات خطر، بالإضافة إلي الحفاظ علي الأسرة المصرية من التشرد والضياع في الخارج بعد سجن عائلتهم الوحيدة وحرمان أبنائها منها  كما انه سيؤدي الي توفير اموال طائلة تستقطع من ميزانية مصلحة السجون والدولة في الانفاق علي الغارمات من ملبس وماكل وعلاج لهن مما سيوفر علي خزينة الدولة ملايين الجنيهات  كما أنه من الممكن أن يوفر للدولة أيضا أموال طائلة إذا ماتم تشغيل الغارمات لقاء أجر رمزي في المصالح الحكومية

وأضاف "عبد السلام"، أن تلك الفلسفة تتفق مع إرهاصات قانون العقوبات في مصر  مما يعود بالنفع العام علي المجتمع وعلي الأسرة المصرية  لان المجتمع لن يستفيد شيئا في حبس تلك الغارمات  كما أضاف عبد السلام  أن هذا القرار مطبق في جميع أنحاء العالم كاروبا وامريكا والهدف منه هو وقف صناعة مجرم لم يتعمد بالأساس ارتكاب الجرم الذي يعاقب عليه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض
» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"
» بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد
» "التموين" تعلن أسعار شراء القمح من المزارعين
» انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي
» السعودية تسقط طائرة للحوثيين
» مسئول ألماني: الإسلام لا ينتمي لبلادنا
» أوغلو: بات من الضروري إبعاد الأسد
» النقض تؤجل طعن ريان الإسماعيلية
» أول تعليق لـ"السعيد" من فنلندا
» بالصور.. هاني شاكر يفتح مقهى باسم أشهر أغانيه

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)