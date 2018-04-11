  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
البحرية الأمريكية - أرشيفية

بالصور.. القوات الأمريكية تصل حدود سوريا

توفيق الحكيم

كيف رد توفيق الحكيم على كاتب سب النبي؟

خليفة حفتر

حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

الهيروين المضبوط

ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

كاس العالم

حقيقة إذاعة «المونديال» على التليفزيون الأرضي

بشار الأسد

«الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا

حادث تحطم الطائرة الجزائرية

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

صورة الخبر

بعد هزيمته.. «جوارديولا» يشتكي محمد صلاح

هجوم كيميائى في سوريا

500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"

أرشيفية

السعودية تسقط طائرة للحوثيين

«الشيبسي» يختفي من أوروبا.. تعرف على السبب

الصفحة الأخيرة

بطاطس شيبسي (أرشيفية)
بطاطس شيبسي (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

#

تعليقات مذهلة من "لمبارد" و"جيرارد" على محمد صلاح

#

تعرف على مواعيد وملاعب الأسبوع الـ 26 من الدوري المصري

#

نجم البرازيل في عزبة الهجانة.. غدا

شيبسى

بطاطس

نشا

فرض الاتحاد الأوروبي على منتجي البطاطس المقلية، خفض مستويات مادة الأكريلاميد من منتجاتهم بدعوى تسببها المسببة للسرطان، والتي تتشكل عن طريق تعرض المواد الغذائية التي تحتوي على نشا لحرارة عليا، مما يعني أن شكل ومذاق البطاطس المقلية سيعرف تغييرا.

اللائحة الجديدة لا تسري فقط على منتجات البطاطس وإنما أيضا على المواد التي تحتوي على نسبة عالية من النشا كالخبز والحلويات، وستقوم السلطات المختصة في كل بلد تابع للاتحاد الأوروبي بمراقبة تلك المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير الصحية الجديدة.

وقال بيتر ليزه، الطبيب والسياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، لموقع "تاغسشاو.دي. إيه" الألماني، إن هذه اللائحة الجديدة ضرورية: "لأننا نعاني من مشكلة صحية حقيقية، فالأكريلاميد وبالكميات التي يتناولها الناس وخاصة الشباب منهم محفزة على السرطان".

ولا تسري هذه اللائحة الجديدة على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمخابز ولكنهم توصلوا بتوصيات حول كيفية إعداد الطعام حسب ما قال ليزه لموقع "تاغسشاو.دي. إيه"، والذي أضاف أن هذه العملية ستتم خطوة بخطوة قائلا: "ليس هناك لحد الآن شرطة للبطاطس المقلية."

ولخفض مستويات مادة الأكريلاميد الضارة يمكن اتباع بعض الخطوات مثل تحميص الخبز الأبيض على درجة منخفضة، إذ لا ينبغي أن يكون لونه بنيا داكنا، كما ينصح بقلي البطاطس على درجة لا تتعدى 175 درجة، فبهذه الخطوات البسيطة يمكن الاستمتاع بأكل تلك الأطعمة دون ضرر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض
» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"
» بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد
» "التموين" تعلن أسعار شراء القمح من المزارعين
» انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي
» السعودية تسقط طائرة للحوثيين
» مسئول ألماني: الإسلام لا ينتمي لبلادنا
» أوغلو: بات من الضروري إبعاد الأسد
» النقض تؤجل طعن ريان الإسماعيلية
» أول تعليق لـ"السعيد" من فنلندا
» بالصور.. هاني شاكر يفتح مقهى باسم أشهر أغانيه

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)