ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

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مخدرات

هيروين

سفاجا

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم، الأربعاء، إحباط دخول أكبر كمية من الهيروين المخدر عبر مياه البحر الأحمر "سفاجا" بلغت طنا و200 كيلو، بقيمة 10 مليارات جنيه، من خلال مركب إيرانية الجنسية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى، من ضبط المركب الإيرانية وعلى متنها  5 أشخاص باكستانيي الجنسية تم ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات.



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