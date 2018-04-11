» الدفاع السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

11 أبريل 2018 - 05:26 م

أعلن الدفاع الجوي السعودي اعتراضه لصاروخ باليستي في سماء العاصمة الرياض.

وبينت القناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة على "تويتر" إن قوات الدفاع دمرت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وأضافت القناة الرسمية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أيضا صاروخًا باليستيًا أطلقه أنصار الله باتجاه جازان.

وصرح المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية العقيد الركن الطيار تركي بن صالح، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار أبها، مضيفا أنه تم تدمير طائرة أخرى حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية في جازان، بحسب ما أفادت "الإخبارية" السعودية.

وأضاف المتحدث أن الطائرة الحوثية تحمل خصائص ومواصفات إيرانية، محذرا الجماعة باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين.

وشدد المتحدث على أن استخدام الحوثيين لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمه، مؤكدا أن التحالف سيتخذ الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتابع قائلا: "على قادة الحوثيين ومن يقف وراءهم اعتبار استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين ونتائج استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن انفجارين سمع دويهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.



