  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:50 م
بحث متقدم
البحرية الأمريكية - أرشيفية

بالصور.. القوات الأمريكية تصل حدود سوريا

توفيق الحكيم

كيف رد توفيق الحكيم على كاتب سب النبي؟

خليفة حفتر

حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

الهيروين المضبوط

ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

كاس العالم

حقيقة إذاعة «المونديال» على التليفزيون الأرضي

بشار الأسد

«الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا

حادث تحطم الطائرة الجزائرية

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

صورة الخبر

بعد هزيمته.. «جوارديولا» يشتكي محمد صلاح

هجوم كيميائى في سوريا

500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"

أرشيفية

السعودية تسقط طائرة للحوثيين

بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد

عرب وعالم

تيرزا ماي
تيرزا ماي

وكالات

أخبار متعلقة
#

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

#

«سلامة»: ما موقف حكام العرب من الخائن بشار الأسد

#

موسكو: سنرد على كل الخطوات المعادية لروسيا

#

السفير الروسي بلندن: موسكو لن تغفر لبريطانيا موقفها

سوريا

بشار الأسد

بريطانيا

تريزا ماي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن اعتداءات قوات النظام السوري الأخيرة على المدنيين في دوما، لن تمر بدون رد، مؤكدة أن كل المؤشرات تدل على أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي على المدينة.

ووصفت "ماي" ـ بحسب شبكة "بي بي سي" ـ الهجوم بالصادم وعمل بربري، وأن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن يمر بدون رد، مضيفة "نتوصل بسرعة لفهم ما حدث على الأرض".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن زعماء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ناقشوا مجموعة من الخيارات العسكرية في سوريا، بهدف ردع النظام عن استخدام أسلحة كيميائية مجددا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية (لم تسمها) قولها، إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار مؤكد بتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا".

وأشارت المصادر أن "المشاورات تناولت إمكانية القيام بعمل عسكري يكون موسعا أكثر من الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة في أبريل العام الماضي إلى مطار الشعيرات في حمص".

وذكرت الوكالة عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى، أن "زعماء الدول الثلاث ناقشوا مختلف السيناريوهات".

وتركز المباحثات الثلاثية على "توجيه ضربات تستهدف منشآت عسكرية لمنع رئيس النظام السوري بشار الأسد من إمكانية تنفيذ هجمات كيميائية جديدة"، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري السبت الماضي على مدينة دوما في ريف دمشق "سيقابل بالقوة".

كما شدد خلال اجتماعه مساء الاثنين مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أنه "سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور"، وفق إعلام أمريكي.

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض
» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"
» بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد
» "التموين" تعلن أسعار شراء القمح من المزارعين
» انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي
» السعودية تسقط طائرة للحوثيين
» مسئول ألماني: الإسلام لا ينتمي لبلادنا
» أوغلو: بات من الضروري إبعاد الأسد
» النقض تؤجل طعن ريان الإسماعيلية
» أول تعليق لـ"السعيد" من فنلندا
» بالصور.. هاني شاكر يفتح مقهى باسم أشهر أغانيه

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)