أول تعليق لـ«بوتين» على استئناف الرحلات الجوية لمصر

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر يستكملان العمل لاستئناف الرحلات الجوية إلى المسارات الأخرى، بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو.

وقال "بوتين"، خلال تلقيه أوراق اعتماد سفراء 17 دولة أجنبية لدى روسيا من بينهم سفير مصر لدى موسكو، إيهاب نصر: "أريد الإشارة إلى أن اليوم تُستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي دولنا، والعمل على استعادة المسارات الأخرى سيستمر".

تجدر الإشارة إلى أن مطار القاهرة الدولي، يستقبل اليوم، أولى الرحلات الروسية القادمة لشركة ايروفلوت من موسكو، بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء.



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