الترسانة يتعادل إيجابيًا مع نجوم المستقبل

11 أبريل 2018 - 06:23 م

سقط فريق الترسانة في «فخ» التعادل الإيجابي أمام نجوم المستقبل، بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 لدورى القسم الثانى.

تقدم الترسانة عن طريق صامويل أوسو فى الشوط الأول ،وتعادل نجوم المستقبل فى الشوط الثانى من ضربة جزاء.

جاء المباراة متوسطة المستوى وأتسم أداء الفريقين بالحذر الشديد نظرا لحساسية وأهمية المباراة ،وارتفع نسق الأداء نسبيا فى الشوط الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 57 وارتفع رصيد نجوم المستقبل للنقطة 56 وينتظر الفريقان الجولة الأخيرة لحسم الصاعد منهما لدورى الأضواء والشهرة.