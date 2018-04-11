  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

البحرية الأمريكية - أرشيفية

بالصور.. القوات الأمريكية تصل حدود سوريا

توفيق الحكيم

كيف رد توفيق الحكيم على كاتب سب النبي؟

خليفة حفتر

حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

الهيروين المضبوط

ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

تركيا تشن غارات على مواقع «بي كا كا» بشمال العراق

آخر الأخبار

طائرات تركية أرشيفية
طائرات تركية أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الجيش التركي يعلن السيطرة الكاملة على عفرين

#

سقوط 3 قذائف على ولاية «هطاي» التركية مصدرها سوريا

#

الجيش السوري الحر يدخل عفرين

#

أردوغان لـ"الناتو": لن نقبل تشكيل قوة شمالي سوريا

العراق

غارات

بي كا كا

تريكا

شنت طائرات تركية اليوم، الأربعاء، غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا كجماعة إرهابية في شمال العراق، وذلك عقب مقتل عسكري تركي وإصابة 3 آخرين، في هجوم للمنظمة الانفصالية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، "أن الغارات جاءت ردًا على هجوم بقذائف الهاون نفذته عناصر المنظمة في منطقة "كاني راش" بشمال العراق وأسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين".

وأشار البيان إلى "أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من مواضع الأسلحة للمنظمة الإرهابية".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعرض «إبراهيم» و«حازم» للبيع
» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» ثورة بين أهالي القليوبية بعد غلق مستشفى طوخ
» إصابة «صلاح محسن» في مران الأهلي
» رسميًا.. الجونة ثاني الصاعدين للدوري الممتاز
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض
» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"
» بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد
» «الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا
» 500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"
» انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)