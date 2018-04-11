تركيا تشن غارات على مواقع «بي كا كا» بشمال العراق

11 أبريل 2018 - 06:59 م

شنت طائرات تركية اليوم، الأربعاء، غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا كجماعة إرهابية في شمال العراق، وذلك عقب مقتل عسكري تركي وإصابة 3 آخرين، في هجوم للمنظمة الانفصالية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، "أن الغارات جاءت ردًا على هجوم بقذائف الهاون نفذته عناصر المنظمة في منطقة "كاني راش" بشمال العراق وأسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين".

وأشار البيان إلى "أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من مواضع الأسلحة للمنظمة الإرهابية".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



