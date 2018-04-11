3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

11 أبريل 2018 - 07:01 م

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، شهدت العلاقات المصرية والقبرصية، تطورًا كبيرًا على مستوى قيادتي البلدين، إذ تحتل البلدان النسب الأولى في الزيارات المتبادلة بين مسئوليها منذ 2014، وحتى الآن.

وتأتي زيارة وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستوذوليديس، إلي القاهرة، وملاقاة السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، لتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عزا ثلاثة أسباب للتقارب المصري القبرصي، أهمه "صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، إذ ستقوم مصر بإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي بمحطتي إسالة الغاز الأكبر في الشرق الأوسط، وبالأخص في دمياط، ومن ثم تصديرها إلي الاتحاد الأوروبي عبر قبرص، والتي تعد بوابة مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بيومي لـ"المصريون": "السبب الثاني يأتي للعمل على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، تسمح باستغلال المنافذ التجارية الكبيرة التي تتمتع بها البلدين، سواء من الجانب المصري وقناة السويس، أو من الجانب القبرصي والذي يمثل بوابة رئيسية للاتحاد الأوروبي.

وتابع: "أما الأمر الثالث، فيتمثل في تضييق الخناق على الجانب التركي، الذي استغل الحدود مع مصر، ومحاولة تضييق الخناق على مصر عبر الجانب لسوداني، حيث قام بالاستثمار في ميناء سواكن الحدودي مع مصر، ومن المعروف أن هناك حالة عداء شديد بين قبرص وتركيا".