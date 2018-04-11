» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»

11 أبريل 2018 - 07:06 م

كشفت شبكة «فوكس سبورت» الرياضية، عن حضور روبرت فيرنانديز، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول، أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد فيرنانديز، في مدرجات ملعب «الاتحاد» بمدينة «مانشستر» الإنجليزية مساء أمس، وحرص على متابعة مباراة مانشستر سيتي وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

ولم يتم الإعلان، عن سبب تواجد المدير الرياضي لنادي برشلونة فى مدرجات ملعب «الاتحاد»، بعدما نشرت صورة له في مطار "مانشستر" اليوم، حيث كان يستعد للعودة إلى مدينة "برشلونة".

ويبدو أن روبرت فيرنانديز تواجد لمتابعة العديد من اللاعبين تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول دائرة اهتمامات نادي برشلونة حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها الموسم الحالي.

وطالب فيليب كوتينيو نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي، إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل وهو الاقتراح الذي حظى بموافقة ثنائي الفريق ليونيل ولويس سواريز.

جدير بالذكر أن نادي ليفربول حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.