  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
محيي عيسى، القيادي الإخواني السابق

قيادي إخواني سابق: المصالحة مع الدولة بشروط

محمد صلاح

الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس

3 أسباب للتقارب بين مصر وقبرص في عهد السيسي

حصاد القمح

الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

موقع "سترافور" البحثي الأمريكي

موقع أمريكي: 3 دول عربية تشارك في الهجوم على سوريا

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

البحرية الأمريكية - أرشيفية

بالصور.. القوات الأمريكية تصل حدود سوريا

توفيق الحكيم

كيف رد توفيق الحكيم على كاتب سب النبي؟

خليفة حفتر

حقيقة إصابة «حفتر» بجلطة دماغية

الهيروين المضبوط

ضبط شحنة هيروين بـ10 مليارات جنيه في سفاجا

خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم

#

بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"

#

«صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»

#

برشلونة يقترب من التعاقد مع «جريزمان»

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

المصريون

ليفربول

صلاح

كشفت شبكة «فوكس سبورت» الرياضية، عن حضور روبرت فيرنانديز، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول، أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد فيرنانديز، في مدرجات ملعب «الاتحاد» بمدينة «مانشستر» الإنجليزية مساء أمس، وحرص على متابعة مباراة مانشستر سيتي وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

ولم يتم الإعلان، عن سبب تواجد المدير الرياضي لنادي برشلونة فى مدرجات ملعب «الاتحاد»، بعدما نشرت صورة له في مطار "مانشستر" اليوم، حيث كان يستعد للعودة إلى مدينة "برشلونة".

ويبدو أن روبرت فيرنانديز تواجد لمتابعة العديد من اللاعبين تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول دائرة اهتمامات نادي برشلونة حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها الموسم الحالي.

وطالب فيليب كوتينيو نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي، إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل وهو الاقتراح الذي حظى بموافقة ثنائي الفريق ليونيل ولويس سواريز.

جدير بالذكر أن نادي ليفربول حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعرض «إبراهيم» و«حازم» للبيع
» خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع «صلاح»
» ثورة بين أهالي القليوبية بعد غلق مستشفى طوخ
» إصابة «صلاح محسن» في مران الأهلي
» رسميًا.. الجونة ثاني الصاعدين للدوري الممتاز
» بالفيديو.. السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق الرياض
» الاقتصادية ترفض دعوى عمال شركة "كوكاكولا"
» بريطانيا: اعتداءات بشار لن تمر بدون رد
» «الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا
» 500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"
» انسحاب محافظ البحيرة من جلسة تشاور بسبب غضب الأهالي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)