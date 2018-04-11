الاتحاد الإنجليزي يوجه صدمة لـ«صلاح»

11 أبريل 2018 - 07:15 م

قررت لجنة احتساب الأهداف بالاتحاد الإنجليزي، تسجيل الهدف الثاني لفريق توتنهام هوتسبير، في مرمى ستوك سيتي، لصالح هاري كين، التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي، ضمن منافسات «البريميرليج».

وكانj رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت بعد المباراة، باحتساب الهدف لكريستيان إريكسن، بدلًا من هاري كين قبل أن يقدم توتنهام طلب باحتساب الهدف لمهاجم إنجلترا.

وجاء ذلك بعد المطالبات الواضحة من هارى كين باحتساب الهدف له، وظهوره فى مقطع فيديو أقسم خلاله بحياة ابنته أنه من سجل الهدف، الأمر الذى أكد أنه لا يريد التنازل على لقب هداف الدورى الإنجليزى، الذى يتصارع عليه مع محمد صلاح.

وعلق محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول على قرار رابطة الدورى الإنجليزى «بريميرليج» بقبول استئناف نادى توتنهام واحتساب هدفه الثانى لصالح «كين».

ونشر تغريدة مثيرة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، اكتفى خلالها بقوله: "وااااااو حقاً؟"، وكأنه يتساءل هل تم قبول الاستئناف حقا، إضافة إلى أن الأمر لا يشكل له أى أزمة".

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هارى كين الذى أصبح فى جعبته 25 هدفًا بعد قبول الاستئناف.