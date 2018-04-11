سعودي يطلق النار على زوجته لخلاف شخصي

11 أبريل 2018 - 07:41 م

أطلق سعودي الرصاص على زوجته ورماها قتيلة، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة الخفجي شمال شرقي المملكة، بسبب خلاف شخصي نشب بينهما.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد، زياد الرقيطي، أنه عند الرابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 رجب 1439 هـ، تبلغت شرطة محافظة الخفجي باتصال هاتفي من مواطن ثلاثيني مخبراً عن نشوب خلاف بينه وبين زوجته وقيامه بإطلاق النار تجاهها وإصابتها من سلاح صيد بحوزته، مما أسفر عنه مقتلها، وذلك بداخل منزلهما.

وأضاف الرقيطي: "باشر المختصون بالشرطة الانتقال إلى الموقع وإجراءات جمع الاستدلال اللازمة للحادثة، حيث عثر على الزوجة وهي مواطنه ثلاثينية متوفاة، وقد تعرضت لإطلاق النار، وتم ضبط الزوج وإيقافه تمهيداً لإحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.