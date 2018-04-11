«أليجري» يعلن تشكيل اليوفنتوس أمام الريال

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماسيميليانو أليجري، تشكيل الفريق الذي سيواجه ريال مدريد، ، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد قليل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: جانلويجي بوفون
خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - مهدي بن عطية - جورجيو كيلليني - أليكس ساندرو
خط الوسط: ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة - بليس ماتويدي - دوجلاس كوستا
خط الهجوم: جونزالو هيجواين - ماريو ماندزوكيتش
فجر04:09 ص
فجر
04:11
شروق
05:37
ظهر
12:01
عصر
15:36
مغرب
18:26
عشاء
19:56