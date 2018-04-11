بالصور.. أمريكا تحرك الطائرة «يوم القيامة»

11 أبريل 2018 - 08:45 م

حلقت الطائرة الأمريكية "E-4B Nightwatch " المعروفة باسم "يوم القيامة"، فوق الولايات المتحدة، حيث ظهرت على الخريطة وهي تحلق فوق ولاية إنديانا.

وقد أطلق اسم "يوم القيامة" على الطائرة لإمكانية استخدامها كموقع قيادة في حال النزاع النووي، في حال تدمير أو إتلاف بنية مواقع التحكم الأرضية.

ويمكن للطائرة التحليق لمدة أسبوع، شرط التزود بالوقود في الهواء، كما أن المعدات المثبتة على الطائرة محمية من العوامل المدمرة للانفجار النووي.

ولم ترد معلومات حول سبب تحليق الطائرة، لكن وسائل الإعلام عللت ذلك بأن "E-4B " ترافق الرئيس خلال بعض الرحلات الخارجية، كما يفعل المعاون مع "الحقيبة النووية".