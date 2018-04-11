» صحيفة إسبانية تعدد خسائر برشلونة من السقوط الأوروبي

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برشلونة

دوري أبطال أوروبا

المصريون

روما

تسبب خروج برشلونة من الدور ربع النهائي أمام روما الإيطالي، لبطولة دوري أبطال أوروبا، في العديد من الخسائر للنادي الكتالوني، حسبت كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة خسر مليون يورو، والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي، لكل فريق يتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني سيخسر أيضا بسبب الخروج المذل أمام روما عوائد تسويقية أخرى، وحصته من بيع تذاكر كبار الزوار ومبارياته في ملعب الكامب نو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن إقصاء برشلونة من دوري الأبطال سيحرمه أيضا من 5 ملايين يورو، خصصتها راعية النادي، إذا توج الفريق بلقب دوري الأبطال، إضافة إلى تخصيصها 30 مليون يورو، في حال فاز البارسا بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

أخرج روما الإيطالي منافسه برشلونة الإسباني من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء، بعد فوزه بثلاثية نظيفة، في سيناريو غير متوقع على ملعب الأولمبيكو.

وكانت مباراة الذهاب في الكامب نو انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1، لتصبح النتيجة النهائية لمجموع المبارتين (4-4)، ويتأهل الذئاب للمربع الذهبي بأفضلية الهدف خارج الأرض.


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