» بالفيديو.. 10 لاعبين مرشحون للفوز بالكرة الذهبية

11 أبريل 2018 - 09:49 م

عرضت قناة «بال بوي» الإنجليزية، فيديو لأفضل 10 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية أو ما تعرف بجائزة لاعب العام في أوروبا، وذلك لسنة 2018.

وعرضت القناة، في الفيديو، أسماء اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، حيث نقلت عدد المباريات التي شاركوا فيها منذ مطلع هذه السنة، بالإضافة إلى عدد الأهداف التي سجلوها والتمريرات الحاسمة التي قاموا بها.

كما عرضت القناة، المرشح في المرتبة العاشرة، اللاعب هاري كين، الذي سجل 37 هدفا خلال 43 مباراة، واللاعب المصري، محمد صلاح، المرشح في المرتبة الثالثة بفضل إحرازه 40 هدفا خلال 46 مباراة. أما كريستيانو رونالدو، فيمثل المرشح في المرتبة الثانية، حيث قام بتسجيل 41 هدفا في 38 مباراة، في حين ينفرد ميسي بالطليعة على قائمة المرشحين بإحرازه 41 هدفا في 46 مباراة.