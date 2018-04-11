زيدان: مباراة الريال ويوفينتوس "جنونية"

11 أبريل 2018 - 11:47 م

وصف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مباراة فريقه أمام يوفينتوس الإيطالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بـ"الجنونية".

جاءت تصريحات زيدان التليفزيونية عقب هزيمة الريال من يوفينتوس بهدف مقابل ثلاثة أهداف والتأهل على إثرها لنصف نهائي دوري الأبطال بإجمالي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بفوزه بثلاثية نظيفة.

وأكد زيدان "شيء لا يصدق كانت مباراة جنونية، الهدف المبكر أربك حساباتنا كثيراً، وقياساً على المباراتين نستحق التأهل للدور المقبل".

وأضاف "الهدف المبكر الذي أحرزه يوفينتوس جعلنا ننهار، في الوقت الذي ازداد فيه لاعبو المنافس قوة ذهنية، فخطة الضيوف كانت جيدة، وأنا لم أتوقع مباراة مثل هذه".

وأوضح زيدان "كنا نعرف أننا سنعاني في لقاء الإياب، وهم يعرفون أنه كان يجب عليهم الهجوم والضغط لقد كانت مباراة جميلة جدًا، نحن نستحق التأهل".