أوامر بتحرك غواصات بريطانية لضرب الاسد

12 أبريل 2018 - 12:46 ص

أفادت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أوعزت لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادًا لشنّ ضربات ضد نظام الأسد، مشيرة الى أنها قد تبدأ مساء الخميس.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه واشنطن إلى جانب حلفاء لها بالردّ على النظام السوري على خلفية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، والذي أوقع مئات القتلى والجرحى.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماي استدعت وزراء من عطلة عيد الفصح لحضور اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بعد ظهر الخميس، حيث ستناقش فيه كيفية رد بريطانيا على الهجوم الكيميائي بدوما.

وأضافت أنه من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء ماي في مشاركة بلادها بالضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة (ضد النظام السوري).

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قصر وايت هول بلندن أنه سيكون هناك حاجة "لمزيد من المحادثات" مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل اتخاذ قرار نهائي.

ولفت المصدر الى أنه لم يتم بعد الاتفاق على جدول زمني للغارات الجوية المحتملة.

وقُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.