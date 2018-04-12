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استقالة مساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي

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أعلن البيت الأبيض، تقديم مساعدة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  لشؤون الأمن القومي، ناديا شادلو، استقالتها الأربعاء، لتكون ثالث مسؤول كبير يغادر مجلس الأمن القومى منذ تولى جون بولتون رئاسته.

واستقالت "شادلو" بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليها المنصب، بعد أن أدت دورًا أساسيًا في وضع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الأخيرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، إن الإدارة تشكر الدكتورة شادلو على خدماتها وقيادتها لصياغة استراتيجية الرئيس للأمن القومى أمريكا أولا.

وأضاف أن الاستراتيجية وضعت أسسا متينة للمضى قدما في حماية بلادنا، وتعزيز السيادة الأمريكية والحفاظ على السلام عبر القوة وتعزيز النفوذ الأمريكي.

وتم تشكيل مجلس الأمن القومي، ليكون الحكم بين وزارات الخارجية والدفاع ووكالات الاستخبارات الأمريكية الكثيرة، ولكنه غالبا ما يمارس دورا أكبر، عبر المشاركة في صياغة السياسة داخل البيت الأبيض.

وتأتي استقالة "شادلو" في أعقاب خطوات أخرى مماثلة، ولا سيما استقالة بول بوسرت مستشار ترامب لشؤون الأمن الداخلي، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومى مايكل انتون.

وبولتون الذي كان سفيرا للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة هو أحد غلاة المحافظين الجدد، وقد باشر عمله هذا الأسبوع ويبدو أنه يقوم بعمليات تنظيف داخلية، على الرغم من انهماك البيت الأبيض فى أزمة قد تؤدى إلى توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا.

وقالت "شادلو" في بيان لها، إنها شعرت بالفخر لخدمة الرئيس وامتنا، كان شرفا كبيرا لى أن أكون جزءا من فريق مكرس لحماية مصالح أمريكا وتقدمها.


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