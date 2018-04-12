"العنتيل" و "الدادة" ينتقمان بفصل الشاهد وهتك عرض الطفلة

12 أبريل 2018 - 07:40 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - قصة طفلة عمرها 4 سنوات تعرضت لهتك عرضها على يد "دادة" في روضة أطفال بالقاهرة الجديدة .



وأجرى "الإبراشي" لقاءً مع والد الطفلة الذي أبدى حزنه الشديد من إخلاء سبيل المتهمة ، مؤكدًا أن جهات التحقيق استجوبته على مدار 30 يوما ، بينما لم تستجوب الجانية سوى مرة واحدة وبعدها تم إخلاء سبيلها .



وتساءل: "هو احنا جناة ولا مجني علينا".



في سياق مقارب ، أجرى الإعلامي معتز الدمرداش لقاءً مع عبد العزيز سيد - أحد من كشفوا واقعة "عنتيل جامعة بنها" - للحديث عن تطورات القضية .



وقال "سيد" إنه تم فصله من عمله بالجامعة بسبب قوة ونفوذ "العنتيل" ، مؤكدًا أنه تعرض لتهديدات كبرى هو وأسرته بعد شهادته ضد عنتيل بنها .



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