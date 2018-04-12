  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:29 ص
بحث متقدم
جمال سلطان

سلطان يفجر مفاجأة عما سيحدث لبشار الأسد

الإبراشي

"العنتيل" و "الدادة" ينتقمان بفصل الشاهد وهتك عرض الطفلة

شلبي

شلبي: نجم الزمالك انتقل إلى الأهلي

بوتين وترامب

الروس يردون على أمريكا بفيديو جنسي لثاني أهم امرأة بالبلاد

بشار الاسد

أوامر بتحرك غواصات بريطانية لضرب الاسد

انتحار

21.5% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار

الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي: العرب ينفقون ثرواتهم على الدعارة في أوروبا

قاعدة حميميم في سوريا (أرشيفية)

هذا ما يمكن أن تقدمه مصر لمنع الحرب بسوريا

سجناء إخوان

بالأسماء.. هؤلاء يقودون الوساطة بين السلطة والإخوان

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

تفاصيل تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

فنان شهير: فلوس الفن حرام وباخد ملايين عشان أبقى بلياتشو

الصفحة الأخيرة

الشريف
الشريف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ضبط طن ونصف رنجة مجهولة المصدر بمول شهير بطوخ

#

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

#

برشلونة يضم «يارى مينا» 5 مواسم ونصف

#

مهارة "رونالدو الابن تقترب من 3 مليون مشاهدة فى ساعة

عمر الشريف

الفلوس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو نادرًا للفنان الراحل عمر الشريف يتحدث فيه عن المال وعلاقته بالفن .

وقال "الشريف" في لقاء مع التلفزيون المصري : "أنا مبحبش الفلوس وكنت بصرفها دايمًا لأني وأنا صغير كانت أمي بتديني فلوس فأنا متعبتش فيها .. تاني حاجة أنا اتهيألي إنهم بيدفعولي فلوس على الفاضي .. أنا طول عمري مقتنع إن ليه الواحد يكسب الفلوس اللي أنا بكسبها عشان بحفظ كلمتين وأطلع أقولهم قدام الكاميرا .. مش مقتنع إن دي فلوس حلال .. بيتهيألي إن دي فلوس حرام ".

وأضاف: "لما بشوف الناس اللي حواليا .. اللي تعبان واللي عبقري واللي ميت من الجوع فبقول بقى أنا عشان بطلع أعمل بلياتشو يدوني المبالغ الفظيعة دي؟ بالنسبة للي بيكسبوه بقية الناس .. فالفلوس مبحبش أخليها في جيبي ومعتقد إنها مش رزقي أنا .. دي رزق الناس اللي حواليا وبيستنفعوا من الفلوس بتاعتي .. فأنا بحب أصرف الفلوس عشان تتوزع على الناس اللي يمكن ربنا بيبعت لهم رزقهم من خلالي".

الفيديو:

https://www.facebook.com/oldphotosss/posts/359235537913293

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يكتشفون دليل جديد على وجود حياة أخرى بعد الموت
» 80 % من نساء فرنسا يتعرضن للتحرش بالأماكن العامة
» فنان شهير: فلوس الفن حرام وباخد ملايين عشان أبقى بلياتشو
» استقالة مساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي
» فلسطيني ردًا على استهزاء الجيش الإسرائيلي بإصابته: هذا هو الإرهاب
» خبير في الشؤون التركية: أردوغان بصدد التوسط بين ترامب وبوتين
» البايرن يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا
» بالفيديو.. ريال مدريد يقضي على أحلام يوفينتوس
» يتيمة في براثن الإعلانات..هل من منقذ؟!
» بالصور.. أمريكا تحرك الطائرة «يوم القيامة»
» بالفيديو.. 10 لاعبين مرشحون للفوز بالكرة الذهبية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)