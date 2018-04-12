مجاهد: "إحنا شايفين الحقائق والغلط بس ساكتين"

12 أبريل 2018 - 09:25 ص

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن الإعلام العربي ليس فقط هو من يحتاج إلى ضمير، حيث إن هناك الكثير من الأشياء في مصر التي في حاجة إلى ضمير، موضحًا أن الضمير العربي يحتاج إلى الكثير من المراجعات.

وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة": " بنكون شايفين الحقائق فين وساكتين، شايفين الخونة فين وساكتين، شايفين الغلط فين وساكتين"، موضحًا أن الكثير من مؤسسات الدولة المصرية تحتاج إلى ضمير.

وتابع، بأن المؤسسات المصرية فيما عدا مؤسسات الرئاسة والجيش والشرطة والأجهزة الرقابية والمخابرات، تحتاج إلى ضمير .

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