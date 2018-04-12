"الغيطي" يسب الإخوان بلفظ خارج على الهواء

12 أبريل 2018 - 09:27 ص

سب الإعلامي محمد الغيطي، جماعة الإخوان المسلمين، بلفظ خارج بسبب اجتماعهم قبل الإطاحة بهم مع الرئيس المعزول، محمد مرسي، في استاد القاهرة خلال احتفالات أكتوبر وأكدوا خلالها أنهم سيجاهدون في سوريا.

و أكد "الغيطي" خلال برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc " ، أن تنظيم الإخوان كان ينفذ مخطط تمزيق الأمة العربية لدويلات صغيرة.

وتابع"الغيطي": "الإخوان دول صهاينة، وأحقر ما أنجبت آدم وحواء في تاريخ البشرية" ، حسبما قال.

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