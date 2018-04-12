» أنباء عن مغادرة الأسد إلي طهران

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مغادرة الأسد

أفادت عدة وسائل إعلامية بمغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد القصر الرئاسي، وسفره إلى طهران.

وأضافت أن الأسد غادر صباح الأربعاء القصر الرئاسي تحت حماية فرقة عسكرية روسية، وانتقل مع أفراد عائلته وبعض المقربين منه إلى مواقع آمنة، خوفاً من ضربة عسكرية أميركية ، بحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز.

فيما  نفى عمار الأسد النائب في برلمان النظام السوري،  الأمر ، واصفاً ما يتردد بأنه من "الشائعات بالمضحكة".

يذكر أن موقع "آمد نيوز" الإيراني كان أفاد أمس الثلاثاء أن "هناك حالة من الذعر والخوف في صفوف قيادات الحرس الثوري وعائلاتهم الموجودين في سوريا، لافتًا إلى أن "الحرس قام بنقل عائلات القادة من سوريا إلى إيران في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "من بين العائلات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإيرانية طهران ، عائلة بشار الأسد، وأنها ستصل قبل نهاية الأسبوع الجاري".

يأتي هذا بعد أيام من التهديدات الأميركية المستمرة، باحتمال توجيه ضربة إلى بعض المواقع العسكرية في سوريا، حيث لم يصدر حتى الأربعاء أي تصريح من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بل اكتفى مصدر في الخارجية السورية الأربعاء باعتبار تلك التهديدات "رعناء".

كما أخلت قوات النظام مطارات وقواعد عسكريةعدة، بينها قيادة الأركان ومبنى وزارة الدفاع في دمشق على خلفية تهديدات واشنطن بشن ضربة في البلاد رداً على تقارير عن هجوم كيمياوي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا توعدت بضربة قوية بعد اتهامات وجهت إلى دمشق بتنفيذ هجوم كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية .


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