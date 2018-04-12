بهذه الكلمة وصف "الباز" القطاعات فى مصر

12 أبريل 2018 - 09:33 ص

قال العالم الكبير فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن الوضع داخل البلاد يحتاج لاستعادة لغة الحوار ما بين المسئولين والشعب حتى يشعر الجميع بالمسئولية .

وأضاف الباز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي "، إن مصر بها بعض القطاعات "خربانة" ، وتحتاج لوقت طويل لمعالجتها.

وتابع عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أنه يوجد شعور غير وطني لدى البعض تحت مسمى "وأنا حستفاد أيه"، وهو ما يعتبر "مصيبة".

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