» بالفيديو.. مستشار خامنئي يتجوّل بالغوطة

12 أبريل 2018 - 09:35 ص

تجول أكبر علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية فوق ركام الغوطة الشرقية واستمع للضباط عن العمليات التي جرت في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن ولايتي زار موقعاً عسكرياً في الغوطة الشرقية وتحدث مع ضباط سوريين حول العمليات التي جرت في المدينة.

ونشر موقع "خبر أونلاين الإيراني مقطعا عبر حسابه على "تويتر" يظهر ولايتي في منطقة عسكرية بالغوطة الشرقية.

كان وزير خارجية النظام السوري قد استقبل ولايتي صباح الأربعاء ، وبحث معه المستجدات السياسية بحسب وكالة " تسنيم" التي ذكرت أن ولايتي جدد تأكيده على دعم إيران للنظام السوري.

كما ذكرت وكالة "سانا" التابعة النظام السوري أن المعلم وولايتي " أكدا على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين ومواجهة والتهديدات التي وصفاها بالعدوانية التي تطلقها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما في المنطقة".

يأتي هذا وسط استعدادات أميركية لتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد خلال يوم أو يومين قادمين قد تشمل قواعد الحرس الثوري الايراني وميليشياته في أنحاء سوريا، بحسب ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان ترمب، قد وجه عبر حسابه في "تويتر" إنذارا إلى روسيا بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لذلك.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأربعاء بانسحاب قوات النظام السوري وحلفائه الإيرانيين والميليشيات الموالية من المطارات الأساسية في سوريا وبعض القواعد العسكرية.

كما كشف مسئولون أميركيون أن قوات النظام انسحبت من بعض المواقع تحسباً لضربة عسكرية أميركية بحسب ما نقلت وكالة رويترز.