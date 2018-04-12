بالفيديو.. تعرف علي وصية "الباز" حال وفاته

12 أبريل 2018 - 09:35 ص

تبادل الإعلامي محمد الباز، عبارات الإشادة والمدح مع زميله الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والثناء لكل منهما .

وتحدث الباز خلال برنامجه 90" دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور" الفضائية،عن محفوظ قائلاً: "عندما تبحث في شخصية الإعلامي الكبير الدكتور محمد سعيد محفوظ ستجد أنه شخص نبيل بلا حدود، ويتواجد دائمًا في مناطق إنسانية يندر أن تجد أحدًا فيها، وخير دليل على ذلك مجاورته للإذاعية الراحلة آمال فهمي.

فبادر محفوظ، بشكر الباز، معربًا عن أمله في أن يكون مستحقًا لهذه الإشادة، إلا أن الباز قاطعة قائلاً:"أنت تستحقها، وأنت عارف أنا بمناسبة الكلام الذي كان يقال على الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بأنه طلب بأن يكتبوا على قبره الرجل الذي جعل الشباب يقرأون، فأنا في لحظات قليلة أقول لمن حولي اكتبوا على قبري الرجل الذي لم يخدع نفسه، فلا أقول إلا ما اعتقد أنه صحيح أو خطأ".

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