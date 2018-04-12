» يربح 117 مليون دولار لإصابته بالسرطان

12 أبريل 2018 - 09:39 ص

تلقت شركة "جونسون آند جونسون" حكما بدفع مبلغ إضافي قدره 80 مليون دولار إلى رجل يزعم أن بودرة الأطفال تسببت له بمرض السرطان، ليصل بذلك إجمالي أرباحه إلى 117 مليون دولار.

كان ستيفن لانزو، 46 عاما، قد أقام دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أن تم تشخيص إصابته بورم الظهارة المتوسطة في عام 2016، حيث يقول إنه كان بسبب "منتجات البودرة" التي استخدمها لأكثر من 30 عاما ، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وزعمت الدعوى التي رفعها لانزو وزوجته كندرا أن الشركة تعرف أن منتجاتها ملوثة وتتسبب في السرطان، لكنها لم تفعل شيئاً لتحذير الزبائن.

وقضت المحكمة في الأسبوع الماضي، بمنح مبلغ 30 مليون دولار للانزو، الذي يشتغل مصرفيا في نيوجيرسي، و7 ملايين أخرى لزوجته.

وتضاعفت أرباح المريض أكثر من ثلاث مرات، يوم الأربعاء، حين أمرت المحكمة بمنح مبلغ 80 مليون دولار إضافي للرجل كـ"تعويضات تأديبية".

وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم وستواصل الدفاع عن سلامة منتجاتها.