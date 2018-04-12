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رؤيا "الرسول" في المنام خير وتفريج للكرب

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عبدالحي العسكري

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الرسول

المسجد

صديق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديق لى رآنى أخرج من المسجد بعد الصلاة ومعي النبي صلي الله عليه وسلم وعلي باب المسجد خرج النبي صلي الله عليه وسلم وأنا خلفه وكان معه بعض الصحابة. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خروجك من المسجد خيرًا لك و زيادة رزق لقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) الجمعة 10.

ورؤية النبى صلى الله عليه وسلم تأويلها يخص صديقك فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من رآني فى المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بى ) ورؤيا النبى صلى الله عليه وسلم بشرى لصديقك بخير، وتفريج كرب، وقضاء دين، وأمن من خوف، ونعمة، وزيادة رزق ، وزوال ظلم ، وبشرى بحج أو عمرة.

ورؤيا النبى صلى الله عليه وسلم، شفاء من مرض، وسعادة وحسن عاقبة فى دينه ودنياه، وإن كان فى خصومة فهى نصرة له وقوة وعافية وحسن حال له. وخروجك خلف النبى صلى الله عليه وسلم إتباعك للسننه ومنهجه وبشرى لك بخير.

وإجتماعك أنت والنبى صلى الله عليه وسلم فى مسجد واحد فقد تكون بشرى لك بزيارة الحرمين وصلاتك فى المسجد النبوى إن شاء الله. ووجود الصحابة رضي الله عنهم تدل لكم على قوة الدين والشرف والعزة والرفعة، وإن كنتم فى خصومة فهى نصرة لكم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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