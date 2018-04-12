  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:38 م
بحث متقدم
طوارئ

لأول مرة منذ سنة.. مصر بدون طوارئ

ترامب وبشار

ترامب: "من الممكن أن يكون قريبًا جدًا"

كلوب ومحمد صلاح

تصريح صادم من "كلوب" حول رحيل "صلاح"

جمال عيد

أول تعليق لـ"عيد" بعد إحالة "جنينة" للمحاكمة العسكرية

جنينة

إحالة المستشار هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع والدته

صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»

الاهلى

صفقة من العيار الثقيل في طريقها للأهلي

محمد صلاح

قرار من رابطة "البريميرليج" يصيب "صلاح" بالدهشة

أثيوبيا تعتزم بناء سد جديد على مجرى النيل

إثيوبيا تتهم مصر بالتسبب في إفشال مفاوضات سد النهضة

أرشيفية

إحالة مرتكبي بيع الأطفال علي الإنترنت للجنايات

عن الهجوم على سوريا

ترامب: "من الممكن أن يكون قريبًا جدًا"

الحياة السياسية

ترامب وبشار
ترامب وبشار

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير في الأيام المقبلة

#

إيفانكا ترامب تشكك فى مبادرة والدها بمساعدة الأطفال داخل المدارس

#

بالفيديو.. مواطنون: "العود آلة موسيقية عمرها ما تنقرض"

#

"ترامب" يعرب لـ"نتنياهو" عن التزامه بنقل السفارة للقدس

سوريا

أمريكا

روسيا

ترامب

بشار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هجومه علي سوريا سيكون في القريب العاجل.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لم أقل أبدًا متى سيحدث هجوم علي سوريا، ولكن من الممكن أن يكون قريبًا جدًا أو لا يكون كذلك".

وتابع "ترامب"، علي الإطلاق، وعلي إيه حال، فان الولايات المتحدة، تحت إدارتي، قامت بعمل عظيم لتخليص منطقه إيزيس بـ"سوريا".

واختتم تدوينتة بقولة، "شكرًا لكم أمريكا ؟".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،  توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيًا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

في الوقت الذي قال فية الرئيس السوري بشار الأسد،   إن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدًا من عدم الاستقرار في المنطقة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
» رقم صادم عن أعمار الستين..إحصائية جديدة للأمم المتحدة
» بالصور.. ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالشرقية
» إحصاءات رسمية.. هذا عدد اليهود في العالم!
» بالفيديو..مقهي للصم والبكم..مشاريب بدون ضوضاء
» تراجع "الفراعنة" في تصنيف الفيفا
» رؤيا "الرسول" في المنام خير وتفريج للكرب
» أمريكا تقر منع ممارسة الجنس مع الحيوانات
» عاش قرنًا وأنجب بعد السبعين.. أغرب السلاطين
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"منة شلبي" في زفاف "شيرين"
» حقيقة فيلم هيلاري كلينتون الجنسي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)