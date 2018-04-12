ترامب: "من الممكن أن يكون قريبًا جدًا"

12 أبريل 2018 - 12:47 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هجومه علي سوريا سيكون في القريب العاجل.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لم أقل أبدًا متى سيحدث هجوم علي سوريا، ولكن من الممكن أن يكون قريبًا جدًا أو لا يكون كذلك".

وتابع "ترامب"، علي الإطلاق، وعلي إيه حال، فان الولايات المتحدة، تحت إدارتي، قامت بعمل عظيم لتخليص منطقه إيزيس بـ"سوريا".

واختتم تدوينتة بقولة، "شكرًا لكم أمريكا ؟".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيًا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

في الوقت الذي قال فية الرئيس السوري بشار الأسد، إن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدًا من عدم الاستقرار في المنطقة .