» إحصاءات رسمية.. هذا عدد اليهود في العالم!

12 أبريل 2018 - 12:49 م

أكدت إحصاءات رسمية اليوم الخميس، أن عدد اليهود في العالم بلغ 14 مليونًا و511 ألف نسمة، منهم 6 ملايين و500 ألف في إسرائيل.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه في حين كان 6 % فقط من اليهود يعيشون في فلسطين التاريخية ما قبل عام 1948، فإن 44 % من اليهود يعيشون فيها الآن، نقلاً عن مكتب الإحصاء الرسمي.

وأشار المكتب، أن 5.7 ملايين يهودي يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، و456 ألفًا في فرنسا، و390 ألفًا في كندا.

وأضاف أن 290 ألف يهودي يعيشون في بريطانيا، و181 ألفًا في الأرجنتين، و176 ألفًا في روسيا، و117 ألفًا في ألمانيا، و113 ألفًا في أستراليا.

ولفت المكتب أن 168 ألفًا من الناجين من المحرقة النازية يعيشون في إسرائيل .