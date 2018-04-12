ختام فعاليات الموسم التاسع لـ"مختبر الشهرة 2018"

12 أبريل 2018 - 12:57 م

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، مساء السبت الجولة النهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2018، والتي ستقام بالمتحف المصري وذلك بعد 6 جولات محلية للمسابقة في أقاليم مصر المختلفة علي مدار الشهور الثلاثة الماضية، هى القاهرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف والإسماعيلية.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ومصر الخير ومؤسسة الألفي، وقد تم اختيار 12 متسابقًا بعد تصفيتهم من قِبل لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات؛ لتصعيد المتسابقين للمرحلة النهائية؛ ليحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2018 والذي تشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم .

وتعد الأكاديمية، هي الشريك الوطني لمسابقة مختبر الشهرة العالمية اعتبارًا من الدورة السابقة في عام 2017 وشهدت المسابقة تطورًا كبيرًا وتقدم الأكاديمية كل الدعم الفني والمادي والأدبي بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة، وقد التقي الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالفائزين المؤهلين للنهائيات من الجولات المحلية على مستوى الجمهورية في مكتبة قبل الجولة الأخيرة من الماراثون لتحفيز المشاركين وبث روح المنافسة بينهم.