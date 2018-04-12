» بالفيديو..مقهي للصم والبكم..مشاريب بدون ضوضاء

12 أبريل 2018 - 01:01 م

اشتهر مقهى علي الهندي، في محافظة الإسكندرية بكثرة رواده من الصم والبكم الذين يحضرون له خصيصا للعب الطاولة والدومينو حتى ساعة متأخرة من الليل.

العجب أن المقهى افتتح للزبائن منذ خمسينيات القرن الماضي ، لكن ذاع صيته خلال العقد الماضي بأنه مكان مريح وممتع للصم والبكم.

العجيب أن العاملين في المقهى لم يتلقوا تدريبا رسميا على التعامل بلغة الإشارة ، لكنهم يعرفون جيدا كيف يقدمون خدماتهم لعملائهم من الصم والبكم ، بحسب روايتهم لموقع الجزيرة مباشر.

كما أتقنوا بسب طول الاحتكاك قوة في التواصل مع هذه الفئة من الناس ويعملون بإتقان وتفان على خدمتهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وقد أصبح الآن لزبائن المقهى والعاملين به لغتهم الخاصة في التعامل التي تبّسط عملية الطلب اعتمادا على مجموعة من الإشارات باليد بشكل يفهمه العاملون بسهولة.

ويفهم رواد المقهى من غير الصم والبكم أيضا الإشارات المستخدمة والتي يصعُب وجودها في أماكن أخرى.

أحد رواد المقهي يدعى محمد جبر ، وهو محام متخصص في قضايا الصم والبكم يقول إن الصم والبكم يشعرون بالراحة لوجودهم في مقهى هندي، أكثر من أي مقهى آخر في المدينة.

فيما أوضح عصام عبد الهادي أحد عمال المقهي أنه يحفظ إشارات زبائنه الصم والبكم عن ظهر قلب ، لافتا إلي أنه عندما بدأ العمل في المقهى ، كان هناك رواد من الصم والبكم علموه الكثير من الإشارات.

وأضاف أن الصم والبكم لا يثقون في أي شخص بسهولة ، لافتا إلي أن الثقة في المقهي ، جعلت الصم والبكم يفضلون مقهى علي الهندي ويشعرون فيه براحة أكثر.

