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"أبو السعد" تطالب "الغرف التجارية" ببيع الملابس بالتقسيط

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هالة أبو السعد
هالة أبو السعد

أمينة عبد العال

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الغرف التجارية

حزب المحافظين

الملابس الصيفية

حثت هالة أبو السعد، نائبة حزب المحافظين فى البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، شعبة الملابس فى اتحاد الغرف التجارية على تبنى مبادرة لبيع الملابس الصيفية للمواطنين بالتقسيط وبفائدة لا تزيد على 5 % تخفيفًا على كاهل المواطنين من أصحاب المعاشات، الأمر الذى سينعش حركة البيع بهذا القطاع.

وأوضحت "أبو السعد"، في تصريحات صحفية،  أن تلك الخطوة لها فوائد لكلا الطرفين خاصة أن مبيعات الملابس خلال موسم الشتاء المنصرم كانت فى حدود الـ 50% فقط بسبب حالة الركود التى شهدتها أسواق الملابس بعد ارتفاع أسعارها إلى الضعف وفى حالة إطلاق المبادرة وإقبال محدودى الدخل على شراء الملابس ستؤدى إلى نقلة نوعية فى هذا القطاع.

وأردفت، أن مبيعات الملابس الشتوية أصيبت بالشلل التام لذا فالبحث عن حلول غير تقليدية فى هذه المرحلة أمر جدى للغاية لإنقاذ القطاع من الكساد فى ظل التراجع المستمر فى نسب المبيعات الذى بات مخيفا وأرخى بظلال سلبية على هذه الصناعة.

وطالبت "أبو السعد"، شعبة الملابس فى اتحاد الغرف التجارية بتبنى إطلاق مبادرة "البيع بالتقسيط للمواطنين" لتشجيع ذوى الدخول المحدودة للإقبال على الشراء الأمر الذى سينعش هذه الصناعة خاصة أنهم الفئة الأضخم فى المجتمع المصرى وستحل أزمة كبيرة تواجه الأسر المصرية لأن غالبية الأسر لا تستطيع تدبير هذه الميزانية مرة واحدة.

يذكر أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد اعلنت فى تقرير سابق عن ارتفاع معدل التغيير فى أسعار الملابس الجاهزة على أساس سنوى بنسبة 24.1 %.


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