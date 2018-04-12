تصريح صادم من "كلوب" حول رحيل "صلاح"

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كلوب ومحمد صلاح
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صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بأنه غير قلق من رحيل "صلاح" في قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "كلوب" لصحيفة "بيلد" الألمانية، "محمد صلاح يشعر بالارتياح فى ليفربول، اللاعب المصرى يدرك جيداً أن طريقة اللعب هنا تناسبه للغاية، لذلك لست قلقاً من التقارير التى تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسبانى الصيف المقبل".

وتابع: "كنت أتابع محمد صلاح منذ أن كان لاعباً في بازل السويسري، لم نتمكن من التعاقد معه فى وقت سابق، لكن فى الوقت ذاته نمتلك فريقاً مميزاً من الكشافين نصحونا بالتعاقد مع اللاعب المصرى".

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفاً، كما يعد هداف ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والاوروبية برصيد 39 هدفاً.


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