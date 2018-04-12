طقس غدًا شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

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يقدم موقع "المصريون"، لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة 13 إبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة و21 للصغرى، والإسكندرية 30 العظمى و17 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و16 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلاً وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.


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