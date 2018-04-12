بالصور.. كواليس زفاف "فرح القرن" لنجل هشام طلعت

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هشام
هشام

عمرو محمد

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فرح

هشام طلعت مصطفي

نجل هشام طلعت

شهد فندق "فورسيزيونز" بشرم الشيخ، فرح نجل رجل الإعمال المصري هشام طلعت مصطفي، مالك فندق "الفورسيزيونز".

وعلي الرغم من التكتم الشديد للفرح، الذي استمر 3 أيام متتالية يشبه أفراح الملوك والأمراء، والذي تحدث الكثير عن تكلفته 50 مليون جنيه.   

وقد أستعد الحفل الأسطوري، بعد عقد القران بالإسكندرية في منزل  رجل الأعمال السكندري نيبال العقاد، أي من شهر تقريبًا، ويعد الحفل الذي أقيم على مدار 3 ليال متواصلة، أول فرحة لهشام طلعت.

أقيمت الزفة علي الطراز القديم، بالإضافة إلى عدد من الفرق والاستعراضات الأجنبية ذات الألوان الزاهية، ما أضيف عليه الطابع الخاص . 

وقد شارك فى إحياء الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان راغب علامة، وأشعلا  الأجواء بأجمل أغانيهما، وحرص راغب على تهنئة العروسين عقب انتهاء فقرته الغنائية وعبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير قائلًا: «فرح الأفراح في شرم الشيخ، عمر هشام طلعت وعروسه الجميلة جالا، مبروك للعروسين لكم منا أطيب التمنيات " .

وتضمن الحفل "أوبن بوفيه"، للسيجار، بكل أصنافه وأنواعه في ركن خاص، لتلبية رغبات رواد الزفاف المنتمين للطبقة الراقية وعدد من الجنسيات الأجنبية . 

وانتهى اليوم الأول من الحفل الأسطوري وسط فرحة عارمة من الحضور والمقربين وأسرتي العروسين، وفي اليومين الثاني والثالث تكررت تلك المشاهد سابقة الذكر، دون زفة ومطربين . 









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