أسرار خطيرة عن علاقة الشيخ الغزالى بـ"مبارك"

12 أبريل 2018 - 03:06 م

كشف المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، عن لقاء ساخن تحول إلي أشبه بمشادة وغضب بين الشيخ محمد الغزالي والرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف ماضي، في سلسلة "شخصيات عرفتها"، التي نشرها علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الصدام وصل ذروته بين نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والإخوان في عام 1995 ، والذي انتهي بإحالة ثلاث قضايا للمحاكم العسكرية لأول مرة منذ الستينيات.

واستطرد، في حديثه، أنني ذهبت في زيارة إلى الشيخ الغزالي في منزله، وكنت أعرف منه أن الرئيس الأسبق مبارك يهاتفه كل حين ليسأل عنه ويرجوه أن يطلب أي مساعدة من الدولة وخاصة في علاجه، فكان الشيخ يشكره ويعتذر عن قبول أي مساعدة.

وأوضح أنني طلبت منه "بما أن الرئيس مبارك يقدرك ويتصل بك كل فترة ليطمئن عليك، هل هناك إمكانية للتدخل لتخفيف التوتر بينه والإخوان ووقف المحاكمات العسكرية؟".

وتابع قائلاً: أن الشيخ حكي لي واقعة جمعته مع مبارك والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق والشيخ محمد متولي الشعراوي ، عقب حادث اغتيال مبارك في المحاولة الفاشلة في أديس بابا.

وأشار إلي أن مبارك قابل العلماء الثلاثة أولاً، حيث فوجئ الشيخ الغزالي بالرئيس مبارك يوجه كلامه له و يقول: يا مولانا أنا مهموم بإطعام 60 مليون فم كل صباح (كان عدد سكان مصر وقتها 60 مليونًا).

فقال الشيخ: غضبت غضبًا شديدًا، وقلت: "ياريس دي مش شغلتك"، الذي يطعم هو الله والذي يرزق هو الله، أنت مهمتك إدارة الدولة ورفع مستوى مصر ودورها القيادي، وأخذت أردد بغضب "هو انت ربنا اللي بيرزق".

ومضي في راويته، أن الشيخ جاد الحق والشيخ الشعراوي، كانا يجذبانه من الكاكولا (الزي الأزهري) حتى يتوقف، ولكنه كما قال لم يتوقف حتى أنهى كلامه والرئيس مبارك في حالة صدمة ولم يعلق، ثم قام مبارك وقال لنذهب ونبدأ اللقاء وانتهى الموقف عند ذلك.

واختتم ماضي حديثه: ثم سألني الشيخ: ما رأيك؟ هل من المفيد في ظل هذه الواقعة أن أكلمه عن الموضوع الذي ذكرت؟ فقلت له: لا طبعًا يامولانا.