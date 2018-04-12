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«المافيا» تهدد حكم مباراة الريال واليوفنتوس بـ«القتل»

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المصريون

اليوفنتوس

كشف تقارير صحفية إسبانية، أن كارلو بيريرا، زعيم المافيا في مدينة تورينو الإيطالية، هدد الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، بالقتل، على خلفية احتسابه لضربة لفريق ريال مدريد والتي تسببت في خروج اليوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، إن كارلو بيريرا، رئيس المافيا في تورينو بإيطاليا، وجه رسالة للحكم لـ«أوليفر»، وقال له: «أتمنى أن تكون قد ودعت أبناءك جيدًا قبل المباراة»، في تهديد منه بقتل الحكم.

واحتسب أوليفر ضربة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 93 أمام يوفنتوس أمس الأربعاء، بعد أن كانت المباراة في طريقها للأشواط الإضافية لتقدم يوفنتوس 0/3، بعد أن كان خاسرًا مباراة الذهاب بنفس النتيجة، لكن رونالدو أحرز هدفًا في الوقت بدل الضائع من ضربة الجزاء، ليتأهل الريـال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



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