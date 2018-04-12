  • الخميس 12 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:16 م
بحث متقدم
الرئيس البرتغالى، مارسيليو دى سوزا،

الرئيس البرتغالي: الإسلام جزء من بلادنا

موقع اسرائيلي

«مرسي» لف الحبل على رقبته

اسقاط طائرة حربية - أرشيفية

تركيا تكشف حقيقة إسقاطها طائرة يونانية

البرادعي وترامب (أرشيفية)

«البرادعي»: نظام أمن دولي عظيم!

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

استكمال الملامح الأخيرة لـ«صفقة القرن»

أزمة السكر

الشارع في مصر يمثل تهديدًا للنظام

شيخ الأزهر خلال استقباله رئيس البرتغال بمقر المشيخة

ماذا قال رئيس البرتغال عن زيارة شيخ الأزهر لبلاده؟

سد النهضة

مصر ترد على اتهامها بإفشال مفاوضات «سد النهضة»

البورصة

«البورصة» تخسر أكثر من 10 مليارات جنيه

نقابة الصحفيين

نيابة امن الدولة تستدعي 9 صحفيين بـ«المصري اليوم»

مصر ترد على اتهامها بإفشال مفاوضات «سد النهضة»

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

انظروا لهذه الصورة لتعرفوا ما حدث في اجتماع سد النهضة

#

مصر تفقد 25% من حصتها فى النيل

#

توقعات بانفراجة واسعة في مفاوضات سد النهضة

#

أول تعليق لإثيوبيا على وساطة البنك الدولي بمفاوضات السد

مصر

السودان

القاهرة

سد النهضة

إثيوبيا

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه لا صحة لما تضمنته تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، ووزير خارجية السودان، بتحميل مصر مسئولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة فى الخرطوم.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الخميس، "أن مصر شاركت فى الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة فى التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالى فى المسار الفنى الخاص بسد النهضة".

وأضاف "أبوزيد"، أن أي مراقب للمواقف المصرية فى كافة الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه فى إدراك المرونة والإيجابية التى تتعامل بها مصر فى تلك المفاوضات، بهدف التوصل إلى التوافق الذى يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذى طرحته مصر بمشاركة البنك الدولى فى المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير فى الخرطوم، والتى رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.

وأشار إلى أن سامح شكرى وزير الخارجية وجه أمس خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثانٍ على المستوى التساعى فى القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدا أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفنى واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة والدة الرئيس تتسبب في مذبحة صحفيين بـ«الهلال»
» موعد إجراء«الخطيب» لجراحة العمود الفقري
» براءة المدير المالي ومسئول الخزينة بالزمالك
» «أردوغان»: ما يحدث في سوريا «مسرحية»
» «صلاح» يقود التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا
» «المافيا» تهدد حكم مباراة الريال واليوفنتوس بـ«القتل»
» شاهد.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
» رقم صادم عن أعمار الستين..إحصائية جديدة للأمم المتحدة
» بالصور.. ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالشرقية
» إحصاءات رسمية.. هذا عدد اليهود في العالم!
» بالفيديو..مقهي للصم والبكم..مشاريب بدون ضوضاء

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)