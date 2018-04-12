» «أردوغان»: ما يحدث في سوريا «مسرحية»

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الخميس، عن استياء بلاده من تحويل بعض الدول التي تثق بقوتها العسكرية، الأراضي السورية إلى مسرح للصراع.

وأوضح "أردوغان" في كلمة خلال افتتاح خط مترو أنفاق في العاصمة أنقرة، أن تركيا تريد أن "تتوقف هذه المسرحية الدائرة في سوريا والعراق، وتسقط الأقنعة عن الوجوه".

وأضاف "أردوغان" أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تجلب الأمن والاستقرار والازدهار إلى المناطق التي تتواجد فيها بسوريا.

وأشار إلى أن تركيا لا تفكر في توجيه السلاح نحو جنود حلفائها، إلا أنها تنصحهم كأصدقاء بعدم الوقوف إلى جانب تنظيم "ب ي د".

وتابع قائلا: "يخطئ كل من يدعم نظام الأسد المجرم. كذلك يخطئ من يدعمون تنظيم ب ي د الإرهابي، أما نحن فسنواصل مواجهة كلا الخطأين حتى النهاية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل فعالياتها وتواجدها في سوريا حتى تصبح أراضيها آمنة للجميع، لافتا أن الذين يظنون بأنهم قادرون على إنقاذ إرهابيي "ب ي د" مخطئون جدا، لأن تركيا ستقضي على "الإهاربيين" بطريقة أو بأخرى.

وفي هذا السياق قال أردوغان: "سنجعل كلا من إدلب، وتل رفعت، ومنبج، وعين العرب، وتل أبيض، ورأس العين، وقامشلي، آمنة، وسنمكن جميع السوريين من العودة إلى مناطقهم".

وعن الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها بلاده قال أردوغان: "تركيا ماضية في طريقها بخطى ثابتة، ولن يستطيعوا أن يلقنونا درسا عبر أسعار العملات الأجنبية. إذا كانوا يستهدفون بلادنا عن طريق الإرهاب الاقتصادي، فهم مخطئون، وسيحاسبون عندما يحين الوقت".



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