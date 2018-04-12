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بسبب كسره قواعد «اليويفا»

«راموس» مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

الرياضة

راموس
راموس

أمير سعد

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ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

المصريون

راموس

بات سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، مهدد بالإيقاف عن الدور قبل النهائي من بطولة دورى أبطال أوروبا، بسبب نزوله إلى المنطقة الفنية للملكى بملعب "سانتياجو برنابيو" فى الشوط الثانى من المباراة التى جمعت فريقه بيوفنتوس وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3/1.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن سيرجيو راموس قد يتعرض للإيقاف فى الدور نصف النهائى من قبل الإتحاد الأوروبى "يويفا" بعدما قرر النزول إلى المنطقة الفنية لريال مدريد، بالرغم من إيقافه بسبب تراكم البطاقات وغيابه عن لقاء إياب الدور ربع النهائى أمام يوفنتوس أمس الأربعاء.

اندفع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وترك موقعه فى المقصورة الرئيسية بملعب "سانتياجو برنابيو" ونزل لمؤازرة فريقه فى الشوط الثانى بعدما وصلت النتيجة إلى خسارته بثلاثية نظيفة وهو ما قد يخالف قواعد الاتحاد الأوروبى.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعد الخسارة 1/3 أمام يوفنتوس أمس، الأربعاء، فى إياب ربع النهائى حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بثلاثية نظيفة.


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