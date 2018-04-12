» إيطاليا: لن نشارك في أي عمل عسكري بسوريا

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، أن روما لن يكون لها أي دور مباشر في هجوم عسكري قد يشنه الغرب في نهاية المطاف ضد النظام السوري، لكنها ستقدم دعمًا لوجيستيًا لحلفائها.

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني، اتصالات "دولية" عديدة اليوم الخميس، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء، بأن "جينتيلوني" أبلغ الحلفاء بأن "إيطاليا لن تشارك في العمليات العسكرية في سوريا.. وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي لدعم قوات التحالف وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة".

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