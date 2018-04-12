بالفيديو.. «أبوتريكة» يمنح برشلونة حلاً مفاجئًا لأزمته

12 أبريل 2018 - 06:36 م

طالب محمد أبو تريكة، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إدارة برشلونة الإسباني، بضرورة إقالة فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني بعد خسارته المذلة أمام نادي روما الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال "أبو تريكة"، محلل قنوات «بي إن سبورتس» أثناء تحليله مباراة برشلونة وروما في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا: «برشلونة لم يظهر إطلاقًا، والتأهل كان من نصيب روما».

وأضاف: «أول قرار لا بد أن تتخذه إدارة برشلونة هو إقالة فالفيردي وتعيين مدير فني جديد».

وسقط برشلونة بثلاثية من دون رد أمام روما في مباراة ستبقى في ذاكرة ميسي وزملائه كهزيمة مذلة حيث فشل الفريق الكتالوني في التحكم في نسق المباراة كما كان متوقعا، مقابل صحوة مذهلة للاعبي روما الذين استبسلوا أمام العملاق الكتالوني.

ورغم خروجه المهين من دوري أبطال أوروبا، يبقى برشلونة الفريق المرشح بالفوز بلقب الدوري الإسباني ولعل هذا قد يشفع لفالفيردي المدرب الفني للفريق إذ يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني منذ بداية الموسم.



